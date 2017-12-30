صور | حملات تفتيش مفاجئة تضبط عشرات المخالفات لقرارات التوطين بالرياض

(أنحاء) – متابعات :-
أجرت عدة جهات حكومية، أمس (الجمعة)، حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المولات والمؤسسات التجارية بمنطقة الرياض، بغرض التأكد من التزامها بقرارات التوطين، أبرزها وكالات ومعارض السيارات الكبرى بالعاصمة.
وأسفرت الحملات التي نفذها فرع وزارة العمل بالمنطقة بمشاركة قوة أمنية مشتركة وأمانة الرياض وبلدية العليا وشرطة الديرة ووزارة التجارة، عن القبض على 17 مخالفًا لنظامي العمل والإقامة، بالإضافة إلى ضبط 7 مخالفين لقرارات التوطين.
كما أجرت مكاتب العمل بالمحافظات جولات تفتيشية لمتابعة تنفيذ قرارات التوطين، زارت خلالها 2569 منشأة، حيث ضبطت 401 مخالفة وقبضت على 41 مخالفًا لنظامي العمل والإقامة، تضمنت: “الخرج”، “المجمعة”، “الدوادمي”، “عفيف”، “الأفلاج”، “وادي الدواسر”، “المزاحمية”، “شقراء”، “الزلفي” “الغاط”.