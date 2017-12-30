30 ديسمبر 2017 مـ / موافق 12 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النقل العام” تؤكد: قصر العمل في “تأجير السيارات” على السعوديين في موعده المحدد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

جددت هيئة النقل العام التأكيد على أن قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين سيبدأ تنفيذه في مختلف مدن المملكة بالموعد المحدد له اعتباراً من 1 رجب المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله المطيري في تدوينة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر” مساء أمس الجمعة، إن البدء في تنفيذ القرار في هذا الشأن يأتي بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة النقل ووزارة العمل.

وكان وزير العمل والتنمیة الاجتماعیة علي بن ناصر الغفیص، قد أصدر قراراً في سبتمبر الماضي، يقضي بقصر العمل في منافذ تأجیر السیارات على السعوديین، وذلك اعتباراً من غرة رجب من العام الجاري.

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