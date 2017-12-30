لاعب قطري يقدم شهادة جديدة على مواقف السعودية تجاه أشقائها

(أنحاء) – متابعات : ــ
قدم محمد أحمد المضاحكة، لاعب الشطرنج القطري، الشكر للقائمين على تنظيم بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج التي تستضيفها السعودية حاليًا.
ونشر المضاحكة تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أكَّد فيها أنه وجد حسن استقبال وكرم ضيافة في المملكة، مؤكدًا على أنَّ الرياضة هي رسالة خير ومحبة وسلام.
وقد نشر المضاحكة عدة صور له ولزملائه من اللاعبين القطريين خلال مشاركتهم في البطولة.
من جانبه، قام تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بنشر صورة من تغريدة اللاعب القطري معلقًا عليها بقوله: “ولازال فيه عقلاء.. الدنيا بخير”، وذلك في إشارة منه إلى أنَّ شهادة اللاعب القطري على ما وجده لاعبو قطر في المملكة من ترحاب وحسن استقبال، دليل على مواقف المملكة الكريمة دائمًا مع أشقائها.