31 ديسمبر 2017 مـ / موافق 13 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأهلي المصري يوافق على إعارة “عماد متعب” للتعاون السعودي

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

وافق مسؤولو النادي الأهلي المصري على إعارة عماد متعب مهاجم وقائد الفريق إلى نادي التعاون السعودي في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وتواجد وفد من نادي التعاون بالقاهرة من أجل حضور ودية الأهلي المصري وأتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم السبت باستاد برج العرب.

ومنح مسؤولو الأهلي الضوء الأخضر لرحيل متعب إلى الدوري السعودي في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو الأهلي جلسة مع وفد التعاون لحسم الانتقال بشكل رسمي لإتمام رحيل متعب للفريق السعودي.

وكان متعب قد دخل في صدام مع حسام البدري المدير الفني للأهلي بسبب عدم مشاركته خلال المباريات.

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