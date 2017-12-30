فيديو وصور | مقتل شرطي وإصابة مواطنين في عملية طعن بمجمع تجاري في مسقط

(أنحاء) – متابعات : ــ
أعلنت شرطة سلطنة عمان اليوم (السبت)، عن وقوع جريمة قتل في مجمع “سيتي سنتر” التجاري بمسقط، ما نتج عن الجُرم، وفاة شرطي وإصابة مواطنين آخرين.
وقالت الشرطة في بيانٍ لها تعليقاً على الحادثة، إنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو والصور، التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود جريمة قتل في مجمع سيتي سنتر مسقط، تؤكد الشرطة وقوع الجريمة، كما تؤكد إلقاء القبض على المتهم، والقضية قيد الإجراءات.
وأضافت أن الوسيلة المستخدمة في الجريمة، هي السلاح الأبيض “سكين”، وليس كما يتداول أنها بطلقٍ ناري، ونتج عن الجُرم، وفاة أحد رجال الأمن وإصابة مواطنين آخرين.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو للضحية وهو مضرج بالدماء، في المركز التجاري الشهير، مؤكدين أنه رجل شرطة حينها، وهو ما أكدته الشرطة لاحقاً بنعيها أحد أفرادها.
فيديو| شرطة عمان: المتهم بقتل شرطي بمجمع "سيتي سنتر" بمسقط يحمل وثيقة تشير أنه مختل عقلياً pic.twitter.com/qekarxK9CZ
— بركه (@BrkaQ8) December 30, 2017