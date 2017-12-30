31 ديسمبر 2017 مـ / موافق 13 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أتلتيكو مدريد يهزم الأهلي المصري وديًا

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قلب نادي أتلتيكو مدريد خسارته لفوز مستحق على مضيفه الأهلي المصري 3-2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على إستاد برج العرب، اليوم السبت.

وسجل مؤمن ذكريا هدف الأهلي الأول في الدقيقة 40، وضاعف النتيجة زميله أحمد الشيخ في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 64، استطاع غاميرو من تقليص الفارق بتسجليه الهدف الأول لفريقه، وبعدها استطاع نفس اللاعب من إدراك هدف التعادل لـ”الأتلتي” في الدقيقة 73.

وواصل غاميرو تألقه واستطاع تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 81.

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