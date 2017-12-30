31 ديسمبر 2017 مـ / موافق 13 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد موقفه البطولي.. وزير الداخلية يوجه بنقل “العريف العنزي” لمستشفى قوى الأمن بالرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

وجه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية بنقل العريف مشعل العنزي إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض، للعلاج بعد إصابته بالاختناق، خلال إنقاذ محتجزين في حريق في حائل.

وكان العنزي قد سجل موقفًا بطوليًا بعدما سارع بإعطاء طفل أسطوانة الأكسجين الخاصة به، أثناء إنقاذه من الحريق، معرضاً حياته للخطر، حيث يرقد حاليا بالعناية المركزة بالمستشفى.

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