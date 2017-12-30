31 ديسمبر 2017 مـ / موافق 13 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد فسخ عقود الشركة الصينية.. “العصيمي”: الوزارة تستكمل تنفيذ المدارس المتعثرة عبر “تطوير”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت وزارة التعليم أنها اتخذت خطوات عملية لإيجاد حل لمشاريع بناء المدارس التي كانت موكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة، بعد توجيه المقام السامي بتشكيل لجنة لإنهاء الموضوع.

وأوضح مبارك العصيمي‏ المتحدث باسم الوزارة أن اللجنة، التي ضمت وزارتي المالية، والتعليم، وديوان المراقبة، أوصت بإنهاء العقود مع الشركة الصينية، وإجراء منافسات جديدة لإنهاء تنفيذ المدارس، بعد أن كان الاتفاق مع الصينيين تفعيلا للاتفاقية التي وقعت بين المملكة والصين للاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية.

وأضاف العصيمي أنه سيجري العمل قريبًا على استكمال مشاريع المدارس عبر شركة تطوير للمباني، ويتوقع البدء في استخدامها مطلع العام القادم واستكمال المتبقي خلال العامين التاليين، كما تم حصر المباني المتعثر بنائها، وتمت ترسيتها وإسنادها إلى جهات مختصة.

وأشار إلى أن الوزارة ستعلن عن جميع التفاصيل، متضمنة حالة وأعداد المدارس وتكلفتها فور الانتهاء من اعتماد العقود، لتكون مبانٍ مدرسية مناسبة لاستقبال الطلاب والطالبات.

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