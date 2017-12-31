تعرّف أفضل 10 شركات طيران في العالم خلال 2017.. من حيث الدرجة الاقتصادية

(أنحاء) – وكالات :-
تلفت الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال أنظار المسافرين جوا عبر شركات الطيران المختلفة حول العالم، ولكن هذا لا يعني تجاهل الدرجة الاقتصادية التي تهم قطاعا عريضا من المسافرين.
ومن الصعب على أي شركة طيران الاهتمام بالدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال فقط على حساب الدرجة الاقتصادية رغم أن الكثيرين يشكون من ضعف خدمات الأخيرة.
ونشرت “سكاي تراكس” تقريرا صنفت فيه أفضل شركات الطيران في العالم من حيث الدرجة الاقتصادية خلال العام الجاري.
التصنيف
– يعتبر موقع “سكاي تراكس” هذا التصنيف بمثابة جائزة لشركة الطيران ذات أفضل درجة اقتصادية، ويعتمد على عدة معايير لتقييم مدى رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة لهم في هذه الدرجة.
– يأخذ التصنيف في اعتباره آراء ما يقرب من 19.8 مليون مسافر من 105 دول على مستوى العالم، ويغطي استطلاع الرأي أكثر من 320 شركة طيران.
– هناك 49 مؤشرا تعتمد عليها “سكاي تراكس” في تصنيف شركات الطيران من حيث الدرجة الاقتصادية تشمل إجراءات تنظيم المسافرين للصعود على متن الطائرات وراحة المقاعد وجودة الخدمات.
– من بين المعايير أيضاً الوجبات المقدمة والمساحة المتوفرة أمام المقاعد ومستوى أطقم الضيافة والنظافة والوسائل الترفيهية المتاحة وغيرها.
– هيمنت شركات طيران آسيوية على المراكز التسعة الأولى من قائمة هذا العام في أفضل الدرجات الاقتصادية، وتصدرت الخطوط التايلاندية القائمة بينما جاءت الخطوط السعودية في المرتبة الرابعة عشرة.
10- “لوفتهانزا” – ألمانيا
9- “إيفا للطيران” – تايوان
8- “إيه إن إيه أول نيبون إيروايز” – اليابان
7- “طيران الإمارات” (الإمارات)
6- “الخطوط الجوية اليابانية” – اليابان
5- “الخطوط الجوية السنغافورية” – سنغافورة
4- “جارودا إندونيسيا” – إندونيسيا
3- “خطوط آسيانا الجوية” – كوريا الجنوبية
2- “الخطوط الجوية القطرية” – قطر
1- “الخطوط الجوية التايلاندية” – تايلاند