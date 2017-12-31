31 ديسمبر 2017 مـ / موافق 13 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الباحة.. فضّل زوجته على أمه وأهله فكان مصيره الخُلع

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

شهدت إحدى المحاكم بمنطقة الباحة دعوى خلع أقامتها زوجة ضد زوجها البالغ من العمر (29 عاماً)، وذلك رغم اعترافها بأنه لبى كل طلباتها وفضلها على أمه وأهله، مبررة طلبها بأنها لا تأمن على نفسها منه.

وكشفت مصادر وفقاً لـ “عكاظ” تفاصيل الواقعة، حيث بينت أن الزوج حاول إقناع زوجته بالعدول عن طلب الخلع منه، وأكد لقاضي المحكمة أنه لم يرفض لها طلباً قط، وتنقل بها بين المدن والعواصم تلبية لرغباتها وفضلها على نفسه وأهله.

وأضافت المصادر أن الزوج توجه بسؤال لزوجته أمام القاضي: “ألم أتخل عن أمي وأهلي من أجلك؟”، وردت الزوجة بالاعتراف بأن كل ما ذكره صحيح، بل كان زوجها يتحمل أعباء مالية في سبيل إسعادها بالسفر بها خارج البلاد.

وأشارت إلى أن الزوجة أكدت للقاضي أن مَن يتخلى عن أمه ليس من المستبعد أن يتخلى عن زوجته، وأنها لن تنتظر هذا اليوم، ورأت أن زوجها غير مأمون الجانب، ليحكم القاضي بخلعها من زوجها وأن ترد المهر إليه.

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