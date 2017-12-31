أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»الباحة.. فضّل زوجته على أمه وأهله فكان مصيره الخُلع
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
بدءا من الغد.. تطبيق غرامة الـ5 آلاف ريال للش...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تبدأ وزارة النقل اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين الأول من يناير 2018، تطبيق
-
ضريبة القيمة المضافة ستطبق على 50 جمعية استهل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تبدأ نحو 50 جمعية تعاونية استهلاكية ومتعددة الأغراض تطبيق الضريبة المضافة على المشتريات
-
النيابة العامة توضح عقوبة تزوير ختم أو علامة ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أوضحت النيابة العامة، اليوم الأحد، العقوبة الخاصة بتزوير ختم أو علامة منسوبة إلى
-
صور | مدير تعليم الدوادمي يتفقد سير الاختبارا...بتاريخ
(أنحاء) – محيا المطيري : ــ أدى أكثر من (20000) طالب وطالبة اليوم الأحد 13 / 4 /