مبدعون سعوديون رفعوا العلم خفاقاً على منصات التكريم العالمية في 2017

(أنحاء) – متابعات :-
تسابق مبدعون سعوديون في تحقيق الإنجازات، ورفع أعلام الوطن خفاقة في شتى المجالات حول العالم بإبداعهم وتفوقهم.
وشهد عام 2017 حصاداً مثمراً لنماذج سعودية مشرفة، استطاعت أن تفرض نفسها على الساحات العربية والعالمية، بما قدمته من إبداعات واختراعات واكتشافات، سواء في المجالات العلمية أو الثقافية أو التقنية أو الرياضية.
ونستعرض أبرز ما حققه المواطنون من إنجازات على مدار عام كامل، سطروا خلاله أسماءهم في لوحات الشرف والتميز.
الدكتور طارق أمين
في يناير 2017، توج الدكتور طارق أمين؛ أحد رواد جراحة الأورام بالمملكة، مسيرة عطائه التي استمرت 40 عاماً، بعد أن حصل على جائزة “تكريم” للإبداع العلمي والتكنولوجي في دورتها السابعة، والتي احتضنتها دار الأوبرا في العاصمة المصرية القاهرة، وهو أول طبيب سعودي يحصل على الجائزة التي تُمنح سنوياً لأصحاب الإنجازات المتميزة في عدة فئات.
الدكتورة هديل أيوب
في شهر فبراير، فازت المبتعثة السعودية الدكتور هديل أيوب بثلاث جوائز عالمية؛ لابتكارها قفازاً يقرأ ويترجم لغة الإشارة لجميع اللغات، والجوائز هي: “جائزة الابتكار وريادة الأعمال للسعوديين الدارسين في المملكة المتحدة” و”جائزة الابتكار في مؤتمر التقنية القابلة للارتداء في لندن”، بالإضافة لـ”جائزة الابتكار التقني العالمي لشركة IBM” المقامة في كوريا الجنوبيَّة.
الدكتورة رشا بنت فهد البواردي
في شهر مارس، كرَّمت جمعية دبلوماسية في نيويورك الدكتورة رشا بنت فهد البواردي من بين 18 شخصا من مختلف دول العالم، لكونها أول مواطنة تتخرج في جامعة هارفارد الطبية بأمريكا كأول طبيبة وباحثة في مجالها.
المعلمة نورة بنت صالح الذويخ
إبداعها الدائم تربويا جعلها واجهة مشرفة للمعلمات السعوديات، المعملة نورة بنت صالح الذويخ حصدت في مارس جائزة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التربوية في مجال التعليم العام عن فئة (المعلم المبدع)، وذلك على مستوى الوطن العربي.
الروائي محمد حسن علوان
تمكن الروائي السعودي محمد حسن علوان في إبريل 2017، من الفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” في دورتها العاشرة عن رواية “موتٌ صغير”، وهي سيرة روائية متخيلة لحياة الفيلسوف محيي الدين بن عربي منذ ولادته في الأندلس في منتصف القرن السادس الهجري وحتى وفاته في دمشق.
الشاعر إياد حكمي
وقريباً من الرواية، يأتي دور الشعر، حيث كان 2017 عام الألقاب الثقافية للسعوديين، بعد أن نجح الشاعر إياد حكمي في الفوز بلقب الموسم السابع للمسابقة العربية الشهيرة “أمير الشعراء”، حيث حصل على أعلى الدرجات من لجنة التحكيم وتصويت الجمهور، وتبلغ قيمة الجائزة مليون درهم إماراتي.
الدكتور زياد الشمري
حقق الدكتور زياد الشمري إنجازا جديدا لشباب الوطن، بعد أن تم اختياره للتدرب في الكونغرس الأمريكي بعد حصوله على المرتبة الـ76 ضمن أفضل 100 خبير مؤثر في مجال السياسة الطبيعية في العالم لعام 2017، وهو أول مواطن يتدرب في الكونغرس الأمريكي في مجال المجلس التشريعي للولايات المتحدة.
المعلمة عيدة الأحمري
فازت قائدة المتوسطة 17 للبنات بخميس مشيط المعلمة التربوية عيدة الأحمري بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتميز الإداري نظرا للأداء المميز والفعال.
الفارس عبد الرحمن الراجحي
كعادته في تخطي الحواجز للوصول إلى القمة، نجح الفارس عبد الرحمن الراجحي بالجواد “فارو ام” في شهر فبراير من العام 2017 في الظفر بجائزة لونجين الكبرى، في ختام بطولة الشارقة الدولية، كما كان أصغر فارس سعودي يتأهل لكأس العالم بأمريكا.
اللاعب محمد السويق
نجح لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو محمد السويق في الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات بطولة العالم للناشئين بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وجاء تفوق السويق بعد فوزه على لاعب المنتخب الإيطالي الذي حل وصيفاً.
شهد الزامل
خدمات جليلة للإنسانية وخاصة لمرضى الصرع، قدمتها الطالبة شهد الزامل “13 عاماً”، بعد أن نجحت في ابتكار جهاز جديد يساعد مرضى الصرع في تقديم الحماية اللازمة لهم في حال حصول أي نوبة مفاجئة للصرع خلال قيادتهم للسيارة، وفاز الاختراع بالميدالية الفضية في معرض “آيتكس الدولي للاختراعات 2017″، والذي أُقيم في دولة ماليزيا.
سارة الربيعة
كانت فخرا للوطن بعد أن رفعت علمه عالياً في إحدى أهم المسابقات العالمية، إنها الطالبة سارة الربيعة التي نجحت في حصد جائزة “إنتل آيسف”، لأفضل مشروع من الوكالة الأمريكية “ناسا” لتطوير أجهزة الذاكرة، وتعد هذه المسابقة أكبر مسابقة عالمية في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية.
فاطمة بنت عبدالمنعم الشيخ
فاطمة بنت عبدالمنعم الشيخ، طالبة تبلغ من العمر 19 عاما، أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” اسمها على أحد الكويكبات؛ تقديراً لجهودها في بحثها الذي فازت به بالمركز الثاني في مجال علم النبات بمسابقة “إنتل الدولية للعلوم والهندسة INTEL ISEF” للعام 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية.
الدكتور زياد الحربي
في شهر يوليو، تم ترقية الطبيب السعودي الدكتور زياد الحربي إلى منصب رئيس الأطباء الاستشاريين بقسم الجراحة بمستشفى “آخن” في ألمانيا.
الطالبة شذى الطويرقي
فازت الطالبة “شذى الطويرقي” بالمركز الرابع في مسابقة تحدي القراءة العربي، الذي أقيم في مدينة دبي في شهر أكتوبر 2017، حيث تسلمت الجائزة من الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، وهي مسابقة تنظم على مستوى الوطن العربي والمدارس العربية في الخارج، بمشاركة 7 ملايين و400 ألف طالب وطالبة، من 41 ألف مدرسة.
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مشاركة الطالبة #شذى_الطويرقي في ختام مسابقة #تحدي_القراءة_العربي2017 وفوزها بالمركز الرابع. pic.twitter.com/CV4R2wFUto
— وزارة التعليم -عام (@moe_gov_sa) October 18, 2017
ريم العطاس
حصلت السعودية ريم العطاس على عدة جوائز علمية في الولايات المتحدة، لابتكارها خوذة إلكترونية للدراجات، مزودة بنظام تحديد المواقع والتتبع العالمي “جي بي إس”، حيث نالت جائزة قيمتها 12 ألف دولار في مسابقة “المبتكر” لرجال وسيدات الأعمال المبتكرين، وجائزة أخرى قدرها 10 آلاف دولار، وجائزة المبتكر المفضل للقضاة بقيمة ألفي دولار، وتحمل ريم درجة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر والهندسة في جامعة “UB”.
المعلمة خيرية الشهراني
في شهر أكتوبر، حازت المعلمة خيرية الشهراني التي تدرس مادة الرياضيات بإحدى مدارس منطقة عسير، على الميدالية الفضية في مجال الوسائل التعليمية في معرض كوريا العالمي، بعد ابتكارها عدة وسائل تعليمية تساعد طالباتها في فهم المواد الدراسية، من بينها كتاب يساعد طالبات الصفوف الأولى على حفظ جدول الضرب.
فيديو | المعلمة الشهراني أصدرت كتاب قصص يساعد طلاب الصفوف الأولية في حفظ جدول الضرب. #الراصد pic.twitter.com/mdb0H2NXgl
— الراصد (@alraasd) October 16, 2017