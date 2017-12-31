مبدعون سعوديون رفعوا العلم خفاقاً على منصات التكريم العالمية في 2017

حقق الدكتور زياد الشمري إنجازا جديدا لشباب الوطن، بعد أن تم اختياره للتدرب في الكونغرس الأمريكي بعد حصوله على المرتبة الـ76 ضمن أفضل 100 خبير مؤثر في مجال السياسة الطبيعية في العالم لعام 2017، وهو أول مواطن يتدرب في الكونغرس الأمريكي في مجال المج

لس التشريعي للولايات المتحدة.