31 ديسمبر 2017 مـ / موافق 13 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ولي العهد يقود السيارة بنفسه خلال توجهه لعزاء “المقيرن” برفقة وزير الداخلية

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يقود بنفسه السيارة التي كانت تقله لعزاء رجل الأعمال الراحل ناصر المقيرن أمس (السبت)، وكان برفقته وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وأظهر الفيديو ولي العهد وهو ينزل من مقعد السائق، فيما سارع ذوو الفقيد للتوجه نحوه للترحيب به وتلقي العزاء منه، ومن وزير الداخلية.

وكان رجل الأعمال ناصر المقيرن قد توفي أول أمس (الجمعة)؛ إثر تعرضه لنوبة قلبية، وتمت الصلاة عليه يوم أمس بجامع الملك خالد في الرياض.

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