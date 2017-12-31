صور | مدير تعليم الدوادمي يتفقد سير الاختبارات صباح اليوم

(أنحاء) – محيا المطيري : ــ
أدى أكثر من (20000) طالب وطالبة اليوم الأحد 13 / 4 / 1439هـ اختبارات الفصل الدراسي الأول في محافظة الدوادمي والتي تستمر خلال الأسبوعين القادمين.
من جانبه زار سعادة مدير التعليم بمحافظة الدوادمي العديد من مدارس المحافظة واطلع على سير الاختبارات فيها, وثمن جهود المشرفين والمشرفات في زياراتهم التفقدية للمدارس في الأيام التي تسبق هذا اليوم والتي تهدف لدعم المدارس وتذليل الصعوبات أمام قائدي وقائدات المدارس؛ داعياً للطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح.
وفي سياق آخر أوصى أولياء أمور الطلاب بالتركيز على أبنائهم في أيام الاختبارات وخاصة بعد نهاية الاختبار لتفادي بعض السلوكيات التي ربما تُكتسب أثناء هذه الفترة؛ مشيرا لجهود قائدي وقائدات المدارس في تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات خاصة مع هذه الأجواء الباردة.
أما مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية للبنات الأستاذة منيرة بنت هادي العصيمي فقد زارت الثانوية الخامسة والأولى لتعليم الكبيرات, مؤكدة بعد تلك الزيارة على إنطلاق مسيرة الجولات الإشرافية مع اليوم الأول للإختبارات بكل يسر وسهولة.