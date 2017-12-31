31 ديسمبر 2017 مـ / موافق 13 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طرابيش البشوات

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

الخرافة العثمانية /والبحث عن المجد المفقود /وسقوط الاقنعة / الإمبرطورية المفقودة

عناوين ازدحمت في رأسي ماالمناسب منها وجدتها جميعا تؤدي إلى تركيا

بعيدا عن العاطفة أو الشعارات الرنانة وبتجرد كامل

سؤال /ماذا تريد تركيا من العالم العربي ؟

الحدث شيء وصناعة الحدث شيء آخر

مايميزها صناعة الأحداث ومساهمتها بشكل فعال محاولتها بتدمير جميع القوى في العالم العربي عبر أذرعها في الخليج أو خلاياها النائمة

ومازال المغترين في الساحة يصفقون للمشروع التركي ويرون أنها الخلافة القادمة

وماهي الإ الوجه الآخرلسياسة الإيرانية في المنطقة

فالثورة السورية خير شاهد على مافعلته تركيا فيها

بداية من الخازوق العثماني ونهايةً بخرافة ارطغرل

فالمشروع الإيراني يصدر الثورة ويؤمن بها وهي ضمن الإجندة لديهم

وكذلك الأتراك

فااستثمرت تركيا جراح الشعب السوري وكافأته بسحب مصانع حلب جميها

وفتحت الحدود للجميع الجماعات وزجت بإبناء الوطن العربي إلى المحرقة

عن أي أخلاق تتحدث تركيا وعن أي إسلام تحاول تصديره

للأسف الشديد أن تركيا إجتمعت مع إيران في عدة عناصر

أهمها الغربة الثقافية

كره الجنس العربي

قمع الخصوم وإستخدام أقوى الإساليب ضد معارضيهم

والمتتبع لشأن التركي يجد أن هناك مشروع تسعى إلى تحقيقة (تدويل الحرمين) كوثيقة أم القرى التي كتبتها إيران

جميع ماتقوم به هاتين الدولتين مستفز لنا ولايستطع حجبه  شخص عاقل

السؤال الأهم

هل هناك قواسم مشتركة بينهم ؟

أم أن مصالحهم التقيا مع بعضهم البعض فأصبحوا في خندق واحد وانكشف المستور؟

فالشعب السوري رأى في تركيا أنها المنقذ ولكن للأسف أن البسطاء لم يقرأو التاريخ جيداً بل توقعوا من هذه الدولة أن تنقذهم وتجعل من سوريا باقات من الورود

لذا سأختصر معاناة الشعب السوري في تغريدة للإستاذة القديرة(أمل الشهري)

‏البُسطاء تُسْعِدهم  الزهور غَيْرَ أَنَّهُمْ جَمَعُوهُ

‏بَاقَةٌ تَقْبَعُ عَلَى مِنْضَدَة الخَرَاب،!!

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