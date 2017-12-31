31 ديسمبر 2017 مـ / موافق 13 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للأهلي المصري

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، تنصيب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، كرئيس شرفي للنادي.

وذكر “الخطيب”، في مؤتمر صحفي الأحد (31 ديسمبر 2017)، أن مجلس الأهلي اتخذ قرارًا بالإجماع بمنح تركي آل الشيخ، هذا المنصب، موضحا أن “آل الشيخ” يكرر ما فعله من قبل الأمير السعودي عبد الله الفيصل، الذي دعم الأهلي في السنوات الماضية في عهد الراحل صالح سليم.

وأكد أن تركي آل الشيخ، دعم الأهلي، وحشد رجال الأعمال العرب لدعم المشروع الخاص باستاد القلعة الحمراء.

وتواجد آل الشيخ، في القاهرة لحضور مباراة الأهلي الودية أمام أتلتيكو مدريد، حيث كان راعيا لهذا المهرجان، الذي خصص دخله إلى أسر ضحايا الإرهاب في مصر.

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