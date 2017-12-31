31 ديسمبر 2017 مـ / موافق 13 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»تركي آل الشيخ يتكفل بإنشاء استاد للزمالك المصري يشمل سوقا تجاريا وناديا اجتماعيا.. مرتضى منصور : شكرًا
﻿

تركي آل الشيخ يتكفل بإنشاء استاد للزمالك المصري يشمل سوقا تجاريا وناديا اجتماعيا.. مرتضى منصور : شكرًا

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على عزمه إنشاء استاد رياضي لنادي الزمالك في جمهورية مصر.

وكشف “مرتضى منصور” بأن الاستاد الرياضي سيتم إنشاؤه بواسطة شركة إنجليزية ويتسع لـ45 ألف متفرج، ويضم ملعباً عالمياً وسوقاً تجارياً ونادياً اجتماعياً على أعلى مستوى.

مضيفاً بأن المستشار تركي آل الشيخ أنهى الاتفاق مع فريق عالمي لخوض لقاء مع الزمالك خلال الفترة القادمة أسوة بفريق الأهلي، حسب “سبق”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق