أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»الجيش اليمني يؤمن طريقًا دوليًا في الجوف.. ويأسر 52 عنصرًا من الميليشيا الانقلابية
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | إيرانيون يحرقون مقر الحرس الثوري بمدي...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لحرق أحد مقرات الحرس الثوري الإيراني في مدينة
-
فيديو | أول مواجهة بين القاضي مُصْدر حكم الإع...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- واجه القاضي منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق سابقا، والذي حكم
-
بسبب الضباب الكثيف..”طيران الخليج” تلغي جميع ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تسبّب الضباب الكثيف الذي يحيط بمملكة البحرين في إعلان شركة طيران الخليج مساء اليوم
-
نائب الرئيس اليمني: دعم “التحالف” للشرعية أسه...بتاريخ
عدن – واس :- قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح إن الدعم الذي قدمته دول