1 يناير 2018 مـ / موافق 14 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | تجمد شلالات نياغرا بسبب انخفاض قياسي لدرجات الحرارة
﻿

فيديو | تجمد شلالات نياغرا بسبب انخفاض قياسي لدرجات الحرارة

بتاريخ فيديو | الكاتب :

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق