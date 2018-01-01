1 يناير 2018 مـ / موافق 14 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأرصاد تحذر: ضباب كثيف يحجب الرؤية على هذه المناطق

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أنَّ بعض مناطق المملكة ستشهد خلال الساعات المقبلة ضبابًا كثيفًا يسبِّب تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر على “تويتر”، أن الحالة ستبدأ ليل الأحد، وتنتهي في تمام الساعة: 08:00 من صباح الاثنين الموافق 14-04-1439.

وأضاف الإنذار المبكر أن الحالة تشمل منطقة عسير، والباحة، ومكة المكرمة (الهدا- الشفا والأجزاء المجاورة)، وكذلك المنطقة الشرقية (الدمام والأجزاء المجاورة).

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