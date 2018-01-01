1 يناير 2018 مـ / موافق 14 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بنوك: ضريبة القيمة المضافة تشمل عقود التمويل العقارية من نوع “إجارة”.. وهكذا سيتم تحصيلها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أوضحت بنوك محلية أن ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 5% ستضاف على عقود التمويل العقاري من نوع “إجارة”، لافتةً إلى أن الضريبة سيتم توزيعها على أقساط المبلغ المتبقي من المديونية بدون الأرباح.

وجددت البنوك في ردودها على استفسارات عملائها عبر حساباتها الرسمية بـ”تويتر”، تأكيداتها على تطبيق الضريبة على رسوم الخدمات البنكية، مثل “إصدار دفاتر الشيكات، وكشوفات الحسابات، وصناديق الأمانات”.

وبيّنت البنوك أن السحب من البنوك الأخرى لا يضاف عليه الضريبة؛ كون الضريبة ستضاف فقط على الخدمات التي يوجد عليها رسوم.

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