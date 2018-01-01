1 يناير 2018 مـ / موافق 14 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الزكاة والدخل”: حملات تفتيشية مكثفة بالرياض.. وضبط 30 مخالفة تتعلق بـ”القيمة المضافة”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أجرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، جولات تفتيشية مكثفة على أكثر من 130 منشأة تجارية، في أسواق ومجمعات تجارية ومحطات تعبئة وقود في العاصمة الرياض، أمس السبت.

وأسفرت هذه الجولات عن ضبط 30 مخالفة، تنوعت بين فرض الضريبة قبل إقرارها رسمياً، وعدم التسجيل في موقع الضريبة المُضَافَة، وإِصْدَار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المُضَافَة.

وقلت الهيئة إن 8 فرق من الهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة التجارة والاسْتِثْمَار وأمانة منطقة الرياض شاركت في الحملة، مؤكدة أن الحملات ستستمر خلال الساعات المقبلة، بجميع مناطق المملكة اليوم، حيث تحظى الجولات الرقابية بإشراف مباشر من غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك التي صدر تشكيلها بقرار مجلس الوزراء وتتكون من 18 جهة حكومية.

وأوضحت الهيئة أنها وفرت خدمة “بحث عن المنشآت المسجلة” على موقع ضريبة القيمة المضافة vat.gov.sa لتمكين المستهلكين من الاستفسار عن حالة المورد إذا كان مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة أم لا، وذلك عبر إدخال الرقم الضريبي الموضح على فاتورة المنشأة والمؤلف من 15 خانة، عبر الرابط التالي.

وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل عموم المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات ضريبة القيمة المضافة على مركز الاتصال لهيئة الزكاة والدخل على الرقم (19993)، أو عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والإبلاغ عن المخالفات التجارية لمركز البلاغات في وزارة التجارة والاستثمار على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق (بلاغ تجاري).

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