1 يناير 2018 مـ / موافق 14 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد ساعات من بدء التطبيق.. ضبط أكثر من 120 مخالفة لنظام ضريبة القيمة المضافة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل ضبطها العديد من المخالفات في اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بحيث حرّرت أكثر من 120 مخالفة بحق المنشآت المخالفة لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية في كافة مناطق المملكة، وذلك بعد ساعات قليلة من دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ.

وتتمثل المخالفات في عدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة وهي خاضعة للتسجيل وفرض بعض المنشآت لضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يسمح للمستهلكين بالتعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، والذي من خلاله يستطيعون رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).

وطالبت الهيئة المستهلكين بالتأكد من الحصول على فاتورة تشمل ضريبة القيمة المضافة، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5%، أو صفر بالمائة (في حال كانت السلعة خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة)، عند شرائهم خدمة أو سلعة من منشأة مسجّلة في ضريبة القيمة المضافة.

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