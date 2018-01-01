“الغذاء والدواء” توضح الأدوية والأجهزة الطبية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

(أنحاء) – متابعات :-
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الأدوية البشرية والفيتامينات المسعّرة والأجهزة والمنتجات الطبية المسجلة لدى الهيئة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.
وكانت هيئة الزكاة والدخل بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء قد حدّدت قائمة بالأدوية والعلاجات الطبية والمعدات والأجهزة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وتلك التي تشملها الضريبة بنسبة (5%).
الأدوية المسجلة الخاضعة للنسبة الصفرية
الفيتامينات المسعرة الخاضعة للنسبة الصفرية
الأجهزة والمعدات الخاضعة للنسبة الصفرية
وبدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الاثنين تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات، وهي ضريبة تُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.