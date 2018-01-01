1 يناير 2018 مـ / موافق 14 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»تفاصيل جديدة حول واقعة وضع سيدة مولودها بممر مستشفى أحد المسارحة
﻿

تفاصيل جديدة حول واقعة وضع سيدة مولودها بممر مستشفى أحد المسارحة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف شقيق المواطنة التي وضعت مولودها في ممر مستشفى أحد المسارحة العام وأمام المراجعين، تفاصيل جديدة حول الواقعة وما تبعها من تعد من ذوي المريضة على أحد الأطباء وتطورات القضية.

وأوضح المواطن أن لجنة حضرت في اليوم التالي للحادثة إلى المستشفى وحققت معهم ثم أحيلت القضية إلى الشرطة، مشيرا إلى أن الطبيب الذي اتهمهم بالتعدي عليه أثناء المشاجرة معه تنازل عن حقه الخاص في محضر الواقعة، حسب “سبق”.

وكانت سيدة قد وضعت في ممر المستشفى أمام المراجعين، واتهم ذووها أحد الأطباء برفض التعامل مع الحالة، ودخل شقيقها في مشاجرة مع الطبيب وصلت للتشابك بالأيدي، قبل أن تحضر الجهات الأمنية للموقع، وتحيلهما لمركز الشرطة لاتخاذ اللازم.

ومن جانبها علقت “صحة جازان” على الواقعة، مؤكدة أنها تحققت من الحالة، واتضح أن الجنين كان متوفى في بطن أمه منذ 4 أيام، وتم قبول الحالة والتعامل معها بعد وصولها للمستشفى وفق المتبع، ولا يزال التحقيق في بقية التفاصيل جارياً، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق شقيق المريضة؛ بسبب اعتدائه على الطبيب، وفق الأنظمة المتبعة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق