1 يناير 2018 مـ / موافق 14 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المقاومة الإيرانية : فتح النار على المتظاهرين جريمة كبرى

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

القاهرة – واس :-

وصفت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوى ، إطلاق النار على المتظاهرين في عدد من المدن الإيرانية بالجريمة الكبرى من قبل النظام في طهران وسيلقى ردها من قبل المنتفضين .

وقالت رجوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم : ” إن فتح النار على المتظاهرين في مدن إيذه وتويسركان ودورود والمدن الإيرانية الأخرى، يعد جريمة خامنئي الكبرى الذي سيتلقى ردها من قبل آلاف مؤلفة من المنتفضين “.

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