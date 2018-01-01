صور | حرس الحدود ينقذ عائلة سعودية علقت في زورق بالبحر.. بسبب سوء الأحوال الجوية بالقطيف

(أنحاء) – متابعات :-
أنقذ رجال حرس الحدود في المنطقة الشرقية، صباح أمس الأحد، عائلة سعودية وأربعة بحارة من الغرق بسبب سوء الأحوال الجوية، وكثافة الضباب.
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد العتيبي أن طوارئ حرس الحدود تلقى اتصالًا من مواطن يفيد بأنه علق في البحر برفقة زوجته وطفله وقائد الزورق “هندي الجنسية”، ولم يستطع العودة بسبب انعدام الرؤية والضباب الكثيف.
كما أضاف أنه تم توجيه الدوريات البحرية والساحلية بقطاع القطيف إلى موقع المواطن وعائلته، وتكليف غرفة القيادة والسيطرة بالقطاع بالتواصل معه منذ لحظة اتصاله وحتى وصول الدوريات إليه، والعثور على القارب وإنقاذ طاقمه، وهم الآن بصحة جيدة.
وفي واقعة أخرى، قال “العتيبي”: ورد بلاغ من مواطن آخر يفيد باصطدام قاربه بكاسر الأمواج الغربي القريب من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعلى متنه أربعة بحارة من الجنسية الهندية، مما تسبب في دخول المياه للقارب.
وأضاف: على الفور توجهت الدوريات البحرية بوحدة أمن ميناء الملك عبدالعزيز للموقع، وتمكنت من إنقاذ الطاقم وتقديم المساعدة لهم، وهم بصحة جيدة، وتم سحب القارب لمركز النزول في دارين برفقة الدوريات البحرية.
وأردف المتحدث: هاتف طوارئ حرس الحدود تلقى عددًا من البلاغات، وتم التجاوب معها في حينه بجهود مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي التابع لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، وفي ظل الجهود الحثيثة من الدوريات البحرية والساحلية التي استخدمت كافة الوسائل في عمليات البحث والإنقاذ.
ودعا “العتيبي” جميع الصيادين والمتنزهين إلى توخي الحيطة والحذر عند الرغبة في ارتياد البحر في حالات الضباب الكثيف؛ مؤكدًا على ضرورة اتباع اشتراطات وتعليمات السلامة البحرية وتوخي الحذر الشديد والتأكد من ارتداء ستر النجاة تحسباً لأي طارئ.