أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»الأوساط اليمنية تستنكر بيان المنسق الأممي للشؤون الإنسانية الأخير حول اليمن
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