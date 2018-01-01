1 يناير 2018 مـ / موافق 14 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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433 قتيلًا حصيلة ضحايا أعمال العنف والألغام والاقتتال في ليبيا خلال عام 2017

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

طرابلس – واس :-

بلغت حصيلة ضحايا أعمال العنف والاقتتال العشوائي وضحايا المفخخات والألغام في ليبيا في العام 2017 م 433 قتيلًا .

وأظهر تقرير أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم، أن 79 طفلًا و 10 نساء كانوا من بين الضحايا ، بالإضافة إلى 201 شخص قتلوا خارج إطار القانون في وقائع مجزرة براك الشاطئ والابيار وقنفودة والبريقة والهيرة، وترهونة، وورشفانة بغرب ليبيا .

وسجل التقرير مقتل 157 مدنيًا جراء المخففات والألغام في مدن بنغازي ودرنة وسرت و 75 آخرين قتلوا جراء الاقتتال العشوائي وأعمال العنف في المناطق والأحياء السكنية بمدن طرابلس وسبها وبنغازي والزاوية وصبراتة والقره بوالي والخمس .

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