صور | “حرس الحدود” يحبط تهريب نصف طن حشيش بحوزة 30 مهرباً بمنطقتي جازان ونجران

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم الاثنين، عن إحباط أكثر من نصف طن حشيش مخدر، بمنطقتي جازان ونجران، خلال الأسبوعين الماضيين، وضبط (9) مواطنين، و(13) إثيوبيا، و(7) يمنيين، وشخص صومالي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية، العقيد ركن بحري ساهر الحربي، أنّه بناء على الجهود الأمنية المستمرة في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران خلال الفترة من 28 ربيع الأول 1439هـ، إلى 12 ربيع الآخر 1439هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.
وأضاف أن عمليات رصد عدة محاولات لتهريب المواد المخدرة لحدود المملكة بمنطقتي جازان ونجران، أسفرت عن القبض على (9) مواطنين، و(13) إثيوبيا، و(7) يمنيين، وشخص صومالي وبحوزتهم (536.422) كجم حشيش مخدر، مشيرا إلى أنه تمت إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.