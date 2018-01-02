2 يناير 2018 مـ / موافق 15 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حساب المواطن يكشف عن موعد صرف الدفعة الثانية للمستفيدين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج “حساب المواطن” عن اقتراب إيداع الدفعة الثَّانِية في حسابات المستفيدين، وذلك بعد حوالي ثمانية أيام، وبالتحديد يوم 10 يناير الْجَارِي.

وكان أكثر من 700 ألف أسرة قد حصلت على دعم يفوق الـ 1000 ريال ضمن الدفعة الأولى من البرنامج، ومِن الْمُقَرَّرِ أن يتم صرف المستحقات يوم 10 من كل شهر ميلادي.

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