2 يناير 2018 مـ / موافق 15 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد إقالته.. فيصل بن تركي يوجه رسالة لجماهير النصر

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وجه الأمير فيصل بن تركي رسالة وداع لجماهير نادي النصر، بعد إقالته من منصبه كرئيس للنادي، متمنياً للفريق وجماهيره التوفيق.

وقال الأمير فيصل بن تركي في تغريدة مقتضبة عبر حسابه في “تويتر”: “بالتوفيق لنصري الحبيب”.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قد أصدر قراراً أمس الإثنين، بحل مجلس رئاسة نادي النصر، وتكليف سلمان المالك بالرئاسة حتى نهاية الموسم.

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