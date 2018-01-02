2 يناير 2018 مـ / موافق 15 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الأرصاد”: رياح وغبار يحجب الرؤية على الرياض والشرقية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار انخفاض درجات الحرارة على مختلف مناطق المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء.

وأشارت الأرصاد إلى استمرار انخفاض الحرارة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة، ومن المرجح أن تصحب الحالة الجوية رياح سطحية مثير للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، ويمتد تأثيره إلى المنطقة الجنوبية.

وأضافت، أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على تلك المناطق، فيما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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