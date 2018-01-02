2 يناير 2018 مـ / موافق 15 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إدارة الأهلي تسدد قيمة الحكم الصادر في قضية الزبيدي

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت إدارة النادي الأهلي بيانا أوضحت من خلاله أنها قامت يوم أمس بسداد قيمة الحكم الصادر عن غرفة فض المنازعات على اللاعب علي الزبيدي بالإضافة إلى المبالغ التي حددتها العقوبة الإنضباطية.

وأوضح نائب رئيس الأهلي طارق كيال أن إدارة الأهلي درست في الأيام الماضية القرار الصادر بحق النادي نتيجة القضية القائمة بين اللاعب ووكيله ولتجنيب النادي أي عقوبات أخرى قامت الإدارة بدفع المبالغ خلال المدة المحددة على أن يتم خصم تلك المبالغ من اللاعب.

وحول تغيب المحترف البرازيلي ليوناردو دي سوزا عن التدريبات بيّن طارق كيال أن اللاعب تقدم منذ مدة بطلب المغادرة للبرازيل لإنهاء بعض الالتزامات الضرورية الشخصية، وعندما صدرت عقوبة انضباطية على اللاعب بإيقافه لمباراتين بتاريخ 12 ديسمبر 2017م قام الأخير بمعاودة طلب السماح له بالمغادرة إلى البرازيل من خلال مدرب الفريق ومدير إدارة كرة القدم باسم أبو داود وإبلاغهما بذلك بعد أن قدم أوراقا ثبوتية تفيد بضرورة سفره وانهاء تلك الالتزامات والعودة فوراً، وأضاف كيال وافقت إدارة الفريق والمدرب منحه إجازة لمدة 4 أيام بتاريخ 20 ديسمبر وبعد سفره بأيام قام بإبلاغ إدارة الفريق عن حاجته للتواجد في البرازيل حتى يوم التاسع من شهر يناير الجاري وكذلك بحسب تأكيدات محاميه.

واختتم نائب رئيس النادي حديثه قائلاً، إدارة الفريق شرعت في تطبيق الإجراءات النظامية نتيجة غياب اللاعب وفقا للائحة الانضباط الداخلية علما بأن هناك اتصالات مستمرة معه من قبل إدارة الفريق بشكل مباشر.

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