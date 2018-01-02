2 يناير 2018 مـ / موافق 15 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الاتحاد الأوروبي يدعو النظام الإيراني لضمان حق مواطنيه في تنظيم المظاهرات الاحتجاجية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

بروكسل – د ب أ :-

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم، النظام الإيراني إلى ضمان حق مواطنيه في تنظيم المظاهرات احتجاجا على فساد النظام الإيراني والضائقة الاقتصادية والبطالة والغلاء.

ونقلت “وكالة الأنباء الألمانية” عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي قوله: “كنا على اتصال مع السلطات الإيرانية، ونتوقع أن يتم ضمان الحق في التظاهر وحرية التعبير”، ويعد هذا الموقف من الاتحاد الأوروبي أول رد فعل علني بعد أيام من الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات السياسية في إيران.

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