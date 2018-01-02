“النقل” تمهل الجهة المنفذة لتقاطع المدرعات في تبوك أسبوعين قبل سحب المشروع

(أنحاء) – متابعات :-
توعّد نائب وزير النقل المهندس سعد الخلب أمس الاثنين الجهة المنفذة لتقاطع المدرعات في تبوك باتخاذ اللازم وسحب المشروع في حال التراخي وعدم التقدّم في سير العمل خلال الأسبوعين القادمين.
ووجّه المهندس الخلب في مستهلّ جولته التفقدية لمشاريع الوزارة في تبوك، بسرعة إيجاد الاعتماد المالي لاستكمال الطريق الدائري (تقاطع حطين) وتنفيذه خلال العام الجاري، وذلك لربطه بطريق المدينة المنورة.
وبعد وقوفه على ميدان المروج وجّه نائب وزير النقل على بالبدء في تنفيذه خلال الربع الأول من 2018، والانتهاء في مدة لا تتجاوز 18 شهراً، كما وقف على تقاطع طريق شرما – ظباء – تبوك الذي أنجزه فرع الوزارة لسهيل الحركة باتجاه شرما وظباء للقادمين من تبوك، حسب “الرياض”.