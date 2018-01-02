فيديو | أول تعليق من سلمان المالك بعد تكليفه برئاسة نادي النصر

(أنحاء) – متابعات :-
أكد سلمان المالك في أول تعليق له بعد قرار رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بتكليفه برئاسة نادي النصر خلفاً للأمير فيصل بن تركي، أن توليه رئاسة نادي النصر شرف كبير له لأنه نادٍ كبير وعريق.
وقال المالك في مداخلة هاتفية مع برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”: “إنه شرف لي أن أحظى بثقة رئيس هيئة الرياضة وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه وحسن ظن جماهير النصر”.
وأوضح أنه لم يحدد بعد الأسماء التي ستكون معه في مجلس الإدارة، لكنه سيبحث من الغد عن الأسماء التي تستطيع أن تضيف للنادي، مؤكداً أنه مهما كانت الأسماء بارزة فلابد من دعم ومساندة الجمهور لها.
وأشار المالك إلى أن المرحلة الحالية تعد صعبة وحساسة؛ لأن النصر يسعى دائماً لتحقيق البطولات، مضيفاً أن الإدارة السابقة برئاسة الأمير فيصل بن تركي قدمت الكثير خلال العشر سنوات الماضية، ولابد أن يكون لنا إضافة وأن نقدم كل ما بوسعنا لخدمة النادي.
وبيّن أن أولوياته في المرحلة المقبلة هي تشكيل المجلس والبحث عن مكامن الخلل في الفريق وسُبل حلها، ومحاولة الاستفادة قدر المستطاع من فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق والمنافسة على ما تبقى من بطولة الدوري والسعي لتحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين.
أول تعليق لسلمان المالك بعد تكليفه برئاسة نادي #النصر#كورة_روتانا #اقاله_فيصل_بن_تركي pic.twitter.com/R362xzy3P5
— برنامج كورة (@korarotana) January 1, 2018