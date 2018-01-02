2 يناير 2018 مـ / موافق 15 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شمخاني يتحدث عن التحركات السعودية في أحداث إيران الأخيرة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

أوضح الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في حوار مع قناة الميادين، بعض تفاصيل تدخلات المملكة العربية السعودية في الأحداث الأخيرة في إيران، وقال: لا يمكن تخيل مدى عداوة أمريكا وبخاصة دونالد ترامب لإيران في هذه المرحلة وأسباب هذا الأمر واضحة تماماً بالنسبة لإيران، وقال: في الواقع كل ما زرعته أمريكا في منطقة الشرق الأوسط، فقدته بشكل كامل وبناء على قولهم فقد أنفقوا أكثر من 2 تريليون دولار، لكن في الوقت الحالي انظروا؛ ما هو وضع أفغانستان، العراق، سوريا ولبنان وما هو الوضع الذي يعيش فيه حلفاء أمريكا، لذا من الطبيعي أن يعادوننا.

وأضاف شمخاني، أن المشاكل الاقتصادية لا تختص بها إيران وحدها، وقال: شاهدوا العالم ففي أي مكان فيه لا توجد مشاكل. ترامب يحصد حوالي 400 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط من أجل حل مشكلات بلاده الاقتصادية، وينهب هذه الدول عبر تدشين المنافسات بين دول المنطقة حتى تدور عجلة الاقتصاد الأمريكي، وكما توجد مشكلات اقتصادية في أمريكا، في إيران أيضاً توجد مشكلات اقتصادية؛ مشكلات ناجمة عن الحرب، العقوبات وناتجة عن بعض نقاط الضعف الإداري، ونحن نقف على نقاط الضعف وكنا نعلم أن هذه الأمور وبشكل مؤكد وطبعي ستصبح محل السؤال من جانب الشعب.

ولفت أمين عام مجلس الأمن القومي إلى أن من ضمن الأسباب الداخلية لهذه الاحتجاجات في الشوارع، كان استياء بعض شعب إيران من الأوضاع الاقتصادية، والسبب الآخر كان عدم رضا الشعب عن تصرفات وسائل الإعلام الداخلية.

وقال شمخاني: لقد قلت أن هذا الانترنت والهشتاغ في الحقيقة حرب بالوكالة ضد شعب إيران. ووفقاً للدراسات التي تمت؛ ربما 27 % من الهاشتاغات التي تم اطلاقها مرتبطة بالسعوديين. وبالقطع هذه الهاشتاغات ليست متعلقة بالشعب السعودي، وإنما بالحكومة السعودية، أي أن حكومة محمد بن سلمان هي من تطلق هذه الهاشتاغات وعناصر تنفيذ هذا العمل هما إسرائيل والغرب. وتم تدشين الهاشتاغات بخصوص الأوضاع في إيران من أمريكا، إنجلترا والسعودية.

وأردف: لقد أسسوا منظمة وأحضروا أفراداً من خارج السعودية لإدارة هذه المنظمة وذلك لأن السعوديين ليس لديهم مثل هذه المقدرة. كذلك فإن المنافقين (أعضاء مجاهدي خلق) هم أيضاً من المؤكد أدوات هذه المؤسسة.

وشدد شمخاني على أن السعوديين سينالون الرد المناسب من إيران، وقال: من حيث لا يدركون سينالون هذا الرد. والأسرة الحاكمة على السعودية تعلم جيداً خطر الرد الإيراني، لافتاً إلى أن السعودية لا تستطيع أن تغطي على الأضرار والخسائر التي فعلتها في اليمن ومنيت بها عبر التدخل في إيران وإثارة الشعب الإيراني الفطن.

وأشار شمخاني إلى حساسية الشعب الإيراني تجاه التدخل السعودي في الشئون الإيرانية أكثر من حساسيتهم تجاه تدخلات ترامب، وقال: نحن لم نكن نرغب أبداً أن تكون للأمة الإيرانية عداوة إلى هذا الحد تجاه الأسرة الحاكمة على السعودية، لكن عداوة الأمة الإيرانية ضد الأسرة الحاكمة على السعودية نتاج طريقة تصرفات السعوديين.

وأكد أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، أن عداوة الغرب مع إيران حماقة وبعض الدول فهموا أن لهم مصالح في الخليج العربي، والهدف من التدخل الخارجي المنظم هذا هو الحيلولة دون تقدم إيران، مشيراً إلى أن الأجانب يريدون أن يخربوا مضي إيران قدماً من الداخل، موضحاً أن ما حدث في إيران سينتهي خلال بضعة أيام ولا توجد أي مخاوف في هذا الصدد.

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