مدير تعليم الأفلاج يقف على سير الاختبارات.. ويتابع مراحل تنفيذ المشاريع التعليمية

(أنحاء) – ناصر الحسسن :-
وقف مدير تعليم الأفلاج اليوم على سير الاختبارات في الهدار جنوب غربي الأفلاج كما تابع مراحل تنفيذ عدد من المشاريع التعليمية.
وكان مدير تعليم الأفلاج محمد الزايد قد تفقد اليوم الثلاثاء سير الاختبارات في عدد من مدارس المحافظة وقف خلالها على قاعات الاختبارات وسير العمل بها مشيداً في الوقت نفسه بدور قائدي المدارس ولجان الاختبارات والمعلمين على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.
كما قام الزايد اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية على عدد من المشاريع التعليمية الجاري تنفيذها بالهدار (110 كم جنوب غربي) الأفلاج ناقش خلالها مراحل تنفيذ المشاريع ونسبة الإنجاز، وحث المقاولين على ضرورة بذل الجهود لضمان إنجاز المشاريع في وقتها المحدد وفق أعلى المعايير الهندسية المحققة للجودة.