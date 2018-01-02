2 يناير 2018 مـ / موافق 15 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “قطة” تأكل اللحوم من ثلاجة داخل أحد المتاجر الشهيرة.. وأمانة الشرقية تعلّق

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تفاعلت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، مع الفيديو المتداول لقطة تقتحم ثلاجة بأحد المتاجر الشهيرة، لتلتهم اللحوم المعروضة بها في حفر الباطن.

وأوضحت الأمانة أنه إشارة إلى المقطع المتداول بشأن وجود قط داخل ثلاجة اللحوم في أحد الأسواق الغذائية؛ تفيد بأن المختصين باشروا الموقع فور تلقي البلاغ حول الواقعة.

وأكدت في بيان أنه تمت مصادرة جميع اللحوم المشتبه بها؛ كما تم استدعاء المسؤول عن المنشأة لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب لائحة الجزاءات والغرامات في بلدية حفر الباطن.

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