محمد عبده وخالد عبدالرحمن يحييان أوبريت مهرجان جازان الشتوي

(أنحاء) – متابعات :-
يقيم مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان حفلا غنائيا على هامش افتتاح مهرجان جازان الشتوي في موسمه العاشر، ويحييه كوكبة كبيرة من المطربين، على رأسهم الفنان محمد عبده، لأول مرة بعد انقطاع دام 34 سنة، والفنان خالد عبدالرحمن.
وأوضح الأمين العام للمجلس، المهندس رستم الكبيسي، أنه سيتم تقديم حفل وأوبريت غنائي في مهرجان جازان الشتوي يوم السبت 26 ربيع الثاني بمدينة الملك فيصل الرياضية، والذي يحمل عنوان”عزنا في عزها”.
وأبان أن الأوبريت من كلمات الشاعر محمد إبراهيم يعقوب، ويحييه كوكبة من الفنانين الكبار؛ وهم: محمد عبده، وخالد عبدالرحمن، وعبدالله رشاد، وعبدالعزيز المعنى.
يشار إلى أن مهرجان جازان الشتوي يشهد عددا من الفعاليات على مدار 45 يوما تنفذها عدد من الجهات الحكومية واللجان العاملة بالمهرجان، والتي تأتي بتوجيه من الأمير محمد بن ناصر عبدالعزيز أمير منطقة جازان.