نتائج حملات “التجارة” لمواجهة المخالفات المتعلقة بـ “القيمة المضافة” و”البنزين” | صور

(أنحاء) – متابعات :-
أسفرت نتائج جولات وزارة التجارة والاستثمار التفتيشية، خلال اليومين الماضيين،عن زيارة 6052 منشأة تجارية وتحرير 247 مخالفة على تلك المنشآت، وذلك منذ سريان تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.
ورصد مراقبو الوزارة المخالفات بمراكز وأسواق ومحال تجارية ومنافذ بيع الغاز، بالإضافة إلى محطات وقود امتنعت عن البيع ولم تلتزم بالأسعار المقررة، حيث تم إلزامها بتزويد المستهلكين بالمنتجات البترولية.
وأصدرت “التجارة” غرامات فورية بلغت 247 غرامة على كافة المنشآت التجارية المخالفة، بالإضافة إلى استدعاء المسؤولين عنها لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.