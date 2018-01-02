2 يناير 2018 مـ / موافق 15 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | نائب أمير الرياض يتقدم المصلين على الشهيدين “المهيدب” و”العتيبي”.. وينقل لذويهما تعازي القيادة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بعد صلاة عصر اليوم (الثلاثاء)، صلاة الميت على الشهيدين النقيب بندر بن عبدالله المهيدب والعريف عناد بن جزاء العتيبي.

وعزى نائب أمير منطقة الرياض ذوي الشهيدين في مصابهم، كما نقل لهم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وحضر الصلاة على الشهيدين قائد القوات البرية الأمير الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

كما عبّر ذوو الشهيدين عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تعازيهما ومواساتهما.

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