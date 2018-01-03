3 يناير 2018 مـ / موافق 16 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “أبا الخيل” يكشف ملابسات اختراق “حساب المواطن” على “تويتر”

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم (الثلاثاء)، ملابسات اختراق صفحة “حساب المواطن ” الرسمية على “تويتر”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ياهلا” عبر فضائية “روتانا خليجية”.

وأوضح أبا الخيل أن الوزارة تواصلت فور اختراق الصفحة مع إدارة موقع “تويتر”، التي تفاعلت مع الأمر بشكل سريع، كما تم إشعار قسم المعلومات والجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية لتولّي التحقيقات.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم الإعلان فور استعادة الصفحة التي اختُرقت لمدة ساعات قليلة، حيث يدفعنا ذلك إلى رفع مستوى الحماية على مثل تلك الصفحة المعنية بحسابات ومعلومات وبيانات المواطنين.

وعن إجراءات الحماية المتخذة، أكد أبا الخيل أن قاعدة البيانات التي تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بحسابات المواطنين تتمتع بدرجة عالية من الحماية، واختراق صفحة ما على مواقع التواصل الاجتماعي لا يهدد تلك القاعدة صعبة الاختراق.

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