3 يناير 2018 مـ / موافق 16 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد مراحل وخطوات تنظيف وتجهيز وصيانة سجاد المسجد الحرام

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أمس (الثلاثاء)، تغطية كاملة لمراحل غسل وتنظيف سجاد المسجد الحرام، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

وأظهر مقطع الفيديو وحدة غسل السجاد “المغسلة”، التي تبدأ بها أولى خطوات التنظيف، حيث تقوم ماكينة خاصة بإزالة الغبار والأتربة، كما توجد بها فلاتر خاصة تعمل على سحب الأتربة والغبار والنمش.

وتأتي الخطوة الثانية، وهي وضع السجاد على ماكينة أخرى خاصة وفريدة، تقوم باستكمال التنظيف عن طريق ضخ الماء المخلوط بالمعقمات والمواد المُعطرة، أما الخطوة الثالثة فهي وضع السجاد تحت فرش مخصصة تقوم بدعكها.

وفي الخطوة الأخيرة من مرحلة التنظيف، يوضع السجاد على ماكينات الشطف بالماء النظيف، حيث يتم لف السجاد آليًا دون الحاجة لكوادر بشرية، وبعد الانتهاء من ذلك يتم تجفيف السجاد عن طريق وضعه في أنبوب خاص بالتجفيف.

وتتسع ماكينة التجفيف ذات الأنبوب الطويل إلى 3 سجاجيد، تستغرق في تجفيفها قرابة الدقيقة ونصف إلى دقيقتين، ثم يتم نشرها لمدة يوم كامل تحت أشعة الشمس عن طريق أعمدة آلية لاستكمال عملية التجفيف، حيث يتم تجفيف 200 سجادة يوميًا.

وفي المرحلة الأخيرة يتم كنس السجاد وتعطيره، ثم تأتي عمليات “سرفلة السجاد” و”صيانة شراشيب السجاد” و”الفرز”، لاستخراج السجاد الذي يحتاج إلى صيانة، ثم يتم إيداع السجاد الجاهز للاستخدام في مخزن كبير للأخذ منه عند الحاجة.

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