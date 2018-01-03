3 يناير 2018 مـ / موافق 16 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر تكشف حقيقة رفع غرامات المخالفات المرورية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفت مصادر أمس الثلاثاء، رفع غرامات المخالفات المرورية، ردا على انتشار رسائل صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “الوتساب”، يروي فيها شخص تسجيل مخالفة سرعة عليه بأكثر مما هو معلن عنه.

وكان شخص قد زعم في الرسالة الصوتية أن غرامة قطع الإشارة تبلغ الآن 10 آلاف ريال، وغرامة مكالمة الجوال 1500 ريال، راويا أن أحد أقاربه أُوقِف وهو يسير بسرعة 160 كلم، ليدفع غرامة 3 آلاف ريال و500 ريال غرامة سحب مركبة، مع السجن لثلاثة أيام، وحجز المركبة 7 أيام.

وقالت مصادر رفيعة في الإدارة العامة للمرور، إن الرسائل الصوتية المنتشرة لا أساس لها من الصحة بتاتا، وفقا لـ “سبق”.

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