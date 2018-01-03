3 يناير 2018 مـ / موافق 16 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصرع عامل نتيجة صعق كهربائي بإحدى مدارس البنات في “محايل”

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لقي وافد من جنسية عربية مصرعه نتيجة صعق كهربائي وسقوط من مكان شاهق بمدرسة للبنات غرب محايل.

وأوضحت مصادر أن وافد عربي في العقد الثالث من عمره، لقي مصرعه نتيجة الصعق الكهربائي وسقوطه عندما كان يقوم بطلاء مدرسة البنات الابتدائية بقرية الحشف الشمالي بآل مسهر بالبوية.

وباشرت الجهات المختصة بمحايل الحادث، حيث وجد الضحية ملقى على الأرض داخل فناء المدرسة، وبه إصابة بليغة في الوجه وحروق من أثر الصعق الكهربائي.

وأضافت المصادر أن الصعق الكهربائي تزامن مع دوي انفجار تسبب في وقوع الضحية من أعلى كورنيش سطح المدرسة أثناء قيامه بإنزال السقالة، وجرى نقل الجثمان لثلاجة الموتى بمستشفى محايل العام، إلى حين استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، حسب “سبق” .

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