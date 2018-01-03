3 يناير 2018 مـ / موافق 16 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب يهدد بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية، متهما اياها برفض التفاوض على اتفاق سلام مع اسرائيل بعد اعتراف إدارته بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: “نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحصل منهم على اي تقدير او احترام.. هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع اسرائيل (….) .

وأضاف: “طالما أن الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام، لماذا ينبغي علينا أن نسدد لهم أيا من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟”.

 

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