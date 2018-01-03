3 يناير 2018 مـ / موافق 16 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الجوازات” تكشف عقوبة الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت المديرية العامة للجوازات عن العقوبة التي تطبق بحق الوافدين، الذين يعملون في المملكة لحسابهم الخاص.

وأوضحت المديرية أن الوافد الذي يثبت عمله لحسابه الخاص، يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل.

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