صورة متداولة لنجل شقيق الرئيس اليمني الراحل تؤكد أنه على قيد الحياة

(أنحاء) – متابعات :-
أكدت صورة متداولة للعميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، أنه على قيد الحياة.
ونشر القيادي المنشق عن جماعة الحوثي الإرهابية، علي البخيتي، اليوم الثلاثاء، على حسابه الرسمي عبر “تويتر” صورة للعميد طارق صالح، معلقا عليها بقوله: “إن العميد طارق محمد عبدالله صالح، بخير ويوجد في منطقة آمنة خارج سيطرة ميليشيات الحوثي”.
وأظهرت الصورة المتداولة لنجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، العميد طارق صالح وهو ممدد على سرير، ويبدو أنه يتلقى رعاية طبية بأحد المستشفيات.
يشار إلى أن العميد طارق هو أهم قائد عسكري من أنصار صالح، واختفى منذ مقتل الرئيس اليمني الراحل دون أن تعلن جماعة الحوثي عثورها على جثته.