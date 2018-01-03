3 يناير 2018 مـ / موافق 16 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هيئة الاتصالات” تفتح تحقيقاً عاجلاً في شكاوى ممارسات احتكارية وتحديد للأسعار

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

فتحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحقيقاً في احتمالية ارتكاب بعض مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت لممارسات احتكارية وغير تنافسية.

وأكدت أنها ستتدخل لمعرفة ما إن كان مقدمو الخدمات قد حددوا أسعار خدماتهم بصورة متزامنة، مشددة على أنها ستفعل دورها في مراقبة الأسعار والتحقق من الشكاوى الواردة إليها بهذا الشأن.

ولفتت الهيئة إلى أنها ستعلن النتائج والقرارات المتخذة بشأن المخالفات المشار إليها بعد انتهاء عمليات التحقيق، وستصدر بذلك بياناً إلحاقياً يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات.

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